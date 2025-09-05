Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA DEVAM

Fenerbahçe, Süper Lig’in beşinci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Yeni transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına katıldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyuncuların eksik olduğu bu çalışmanın başlangıcı, salonda yapılan core çalışmasıyla gerçekleşti.

ÇALIŞMA PROGRAMI

Antrenmanın sahada çabukluk programıyla devam etmesinin ardından futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda organize edilen çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar ile sona erdi. Ayrıca, yeni transfer Marco Asensio’nun ilk antrenmanı, takım içindeki heyecanı artırdı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.