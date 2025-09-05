Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in beşinci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Yeni transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına katıldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyuncuların eksik olduğu bu çalışmanın başlangıcı, salonda yapılan core çalışmasıyla gerçekleşti.

Antrenmanın sahada çabukluk programıyla devam etmesinin ardından futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda organize edilen çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar ile sona erdi. Ayrıca, yeni transfer Marco Asensio’nun ilk antrenmanı, takım içindeki heyecanı artırdı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

