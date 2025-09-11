Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE ANTREMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesi için hazırlıklarını antrenmanla devam ettiriyor. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başlamış. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile pas çalışmaları gerçekleştirilmiş.

ANRENMANIN DETAYLARI

Antrenmanın son kısmında, çift kale maçlar yapılmış ve ardından taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlanmış. Sarı-lacivertli ekip, yarınki antrenmanıyla Trabzonspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

