Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE ANTREMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesi için hazırlıklarını antrenmanla devam ettiriyor. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başlamış. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile pas çalışmaları gerçekleştirilmiş.

ANRENMANIN DETAYLARI

Antrenmanın son kısmında, çift kale maçlar yapılmış ve ardından taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlanmış. Sarı-lacivertli ekip, yarınki antrenmanıyla Trabzonspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.