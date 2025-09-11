Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

ANTRENMAN DETAYLARI

Fenerbahçe, 5’inci haftada Pazar günü saat 20.00’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam ettiren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde antrenman gerçekleştirdi.

ISINMA VE ÇALIŞMALAR

Antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Daha sonra oyuncular pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçlarla devam etti ve sonunda taktiksel ile bireysel çalışmalarla sona erdi.

YARINKI ANTERMAN

Sarı-lacivertliler, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

