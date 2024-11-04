Fenerbahçe – Trabzonspor Maçındaki Tartışmalı Kararlar Nelerdir?

MAÇIN DETAYLARI VE YORUMLAR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Çakır üstlendi ve yardımcıları olarak Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil görev yaptı. Maçta VAR hakemliği Atilla Karaoğlan, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel tarafından yapıldı. Eski hakemler, bu önemli karşılaşmadaki tartışmalı kararları değerlendirdi. beIN Sports’ta yayınlanan hakem programı beIN Trio’da Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım dikkat çekici yorumlarda bulundu.

BÜLENT YILDIRIM’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Bülent Yıldırım, “Fenerbahçe’nin elle oynama beklediği pozisyonda hakemin devam, yardımcının el kararı doğru mu?” sorusuna, “El açık. Karar gecikince, VAR’ı falan herkesi zorlar. Alan genişletilmiş. Hakem tarafından görülmesini tercih ederdim,” yanıtını verdi. Trabzonspor’un 11. dakikada penaltı beklediği pozisyonla ilgili de “Elle oynama yok, devam kararı doğru,” şeklinde görüş bildirdi.

FAUL VE KART DEĞERLENDİRMELERİ

Trabzonspor’un Nwakaeme’nin Çağlar’a müdahalesinde Bahattin Duran, “Hakem endirekt serbest vuruş verdi, direkt olmalıydı,” dedi. Ozan Tufan’ın Fred’e faulünde ise Duran, “Net sarı kart,” derken Yıldırım da “Kontrolsüz bir faul,” ifadesinde bulundu. Deniz Çoban, “Hakem, Ozan Tufan’ı ikaz ediyor. İkaz etmesi de bir şeydir,” şeklinde ekledi.

PENALTI POZİSYONLARI

Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Bahattin Duran, “Ceza sahasına girmeden önce, dışında, Nwakaeme’nin diz darbesiyle Maximin yerde kalıyor. Kritik noktadan serbest vuruş. Kart olmaz,” dedi. Trabzonspor’un 50. dakikada penaltı beklediği pozisyonda da Duran, “Doğru,” yanıtını vererek, durumu değerlendirirken Yıldırım da benzer şekilde düşündü.

VAR MÜDAHELELERİ ÜZERİNE

Trabzonspor’un 52. dakikada kazandığı penaltıda VAR’ın müdahale şekli üzerinde duran Bahattin Duran, “VAR’ın müdahalesi çok yanlış. Bu sahada da penaltı değil,” diye konuştu. Bülent Yıldırım ise “VAR müdahalesi yanlış,” ifadesini kullandı.

İHLAL VE KIRMIZI KART DURUMLARI

Stefano Denswil’in Osayi’ye müdahalesinde Bahattin Duran, “Kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz,” dedi. Deniz Çoban da benzer şekilde, “Bu hareket kırmızı karta yakın,” şeklinde yorum yaptı.

YETKİ VE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Yine VAR müdahalesi ile Tartışmalı durumlar arasında, “Fenerbahçe’nin Dzeko ile bulduğu gol öncesi İrfan Can – Eren mücadelesinde devam kararı doğru mu?” sorulduğunda, “Gol nizami, faul yok,” yanıtını vererek tartışmaları derinlemesine incelediler. Bülent Yıldırım, “Etkili bir müdahale yok. Gol nizamı,” dedi.

SON DEĞERLENDİRMELER

Mourinho’nun 82. dakikada itirazlarından dolayı ihracı gerektiği konusunda Bahattin Duran, “İkinci sarı kartla ihraç edilmeliydi,” derken Deniz Çoban, “Bence de Mourinho’nun ihracı gerekirdi,” şeklinde ekledi. Bu maçta, tartışmalı kararlar ve VAR müdahaleleri üzerine yapılan değerlendirmeler, hakemlik açısından geniş bir perspektif sundu.