Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen