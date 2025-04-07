Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 Yendi

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SONRASI MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmadan sonra, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci’ye yapılan taraftar tezahüratları hakkında görüş bildirdi. Ayrıca, milli futbolcunun neden sahada yer almadığını da açıkladı.

İRFAN CAN KAHVECİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Mourinho, “Taraftarın İrfan Can Kahveci’nin adını bağırmasından dolayı çok mutluyum. Bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama stadyum, taraftarlar, oyuncuları destekledikleri zaman ben mutlu oluyorum.” dedi. Teknik direktör, Fenerbahçe taraftarlarının sayısını da vurgulayarak, “Fenerbahçe’nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var.” ifadesini kullandı. Mourinho, bunun yalnızca bir kişinin, yani kendisinin karar verdiği anlamına geldiğini belirtti.

Mourinho, aldıkları kararların doğru ya da yanlış olabileceğini ifade ederken, “Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması taraftarlar tarafından benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil.” diye ekledi. İrfan Can Kahveci’nin sezon içerisinde yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. “İrfan Can da İsmail gibi sezon içinde çok fazla problem yaşadı. Ufak problemler yaşadı ki bu hafta bile bir problem yaşadı.” açıklamasında bulunan Mourinho, milli futbolcunun son günlerde yaşadığı kas sakatlığını da dile getirdi. “Son gün, dün yapmış olduğumuz antrenmanda adım adım takıma katıldı.” dedi.

Mourinho, Fenerbahçe taraftarının bu detayları bilmediğine vurgu yaparak, “Belirtmiş olduğum gibi 35 milyon taraftarımız bunu bilmiyor. Bu tarz şeyleri bilmiyorlar. Bir kişi biliyor.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.