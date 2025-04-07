Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’u kendi sahasında 4-1’lik sonuçla yenerek, zirvedeki en yakın rakibi Galatasaray’la olan takibini sürdürdü. Puan farkı 3’e düşmüş durumda ve bu durum şampiyonluk ihtimallerine de yansıyor. Kadıköy’de oynanan bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 68’e çıkarırken, lider Galatasaray’ın puanı ise 71 olarak devam ediyor.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Dün akşam gerçekleşen bu karşılaşmanın sonrasında Süper Lig’deki şampiyonluk oranları güncellendi. Değişiklik sonrası güncel oranlar şöyle:

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Çocuk Çekici Kasasında Yolculuk

Kapaklı'da bir çocuk, güvenlik önlemi olmadan çekici kasasında seyahat ederken görüntülendi. Jandarma, olayı tespit ederek sürücüye ceza uyguladı.
Haberler

Mikrofon Açık Kalınca Hakaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilginç bir olay meydana geldi. CHP'li Başkan Vekili Ertan Işık, mikrofonun açık kalması sonucu MHP'li üyelere küfür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.