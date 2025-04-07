Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’u kendi sahasında 4-1’lik sonuçla yenerek, zirvedeki en yakın rakibi Galatasaray’la olan takibini sürdürdü. Puan farkı 3’e düşmüş durumda ve bu durum şampiyonluk ihtimallerine de yansıyor. Kadıköy’de oynanan bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 68’e çıkarırken, lider Galatasaray’ın puanı ise 71 olarak devam ediyor.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Dün akşam gerçekleşen bu karşılaşmanın sonrasında Süper Lig’deki şampiyonluk oranları güncellendi. Değişiklik sonrası güncel oranlar şöyle: