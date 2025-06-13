Fenerbahçe, Tractor ile dostluk maçı

FENERBAHÇE’DEN TRUCK FC’YE DOSTLUK MAÇI DAVETİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, İran’da şampiyon olan Tractor FC’ye bir hazırlık maçı teklifinde bulundu. Fenerbahçe’nin bu dostluk maçı davetini aldıklarını duyuran Tractor FC, bu teklifi değerlendirdiklerini belirtti.

TRACTOR FC’İN AÇIKLAMASI

Tractor’ün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Tractor’un İran futbolundaki şampiyonluğunun ardından, hem iç hem de dışarıdan gelen tebriklerle birlikte, Fenerbahçe Kulübü resmi bir yazı ile Tractor’a çift maçlık (gidip gelmeli) dostluk maçı teklifi sundu. Tractor bu daveti memnuniyetle karşılamakla birlikte, yoğun sezon programı nedeniyle uygun zamanı değerlendiriyor. Ancak hazırlık kampında veya sezon içinde maçların oynanması ihtimali bulunuyor” ifadesine yer verildi.