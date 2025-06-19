Fenerbahçe Transfer Çalışmaları Sürdürüyor

SÜPER LİG DEVİ FENERBAHÇE TRANSFER PAZARINDA HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe, forvet hattını daha da güçlendirmek amacıyla transfer pazarında yoğun bir çalışma sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bir taraftan Nice’in genç oyuncusu Evann Guessand ile pazarlıkları yaparken, diğer taraftan Lille’in Kanadalı golcüsü Jonathan David’den gelecek cevabı bekliyor. Son günlerde transfer listesine Norveçli forvet Alexander Sörloth da dahil oldu.

SÖRLOTH İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone’nin planlarında yer bulamayan 29 yaşındaki Sörloth, Fenerbahçe’nin ilgisini çekiyor. 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşamış olan Sörloth’un menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve oyuncunun Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş’ın da Sörloth ile ilgilendiği bilgisi gündemde. Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlandığı belirtiliyor.

GENÇ YETENEKLER İÇİN TEKLİFLER DEVAM EDİYOR

Fildişi Sahilli yetenek Evann Guessand için Nice kulübüne 5 milyon avro bonservis artı 30 milyon avroya kadar bonuslar içeren bir teklif yapıldı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi reddetmesi üzerine pazarlıklar sürüyor. Diğer yandan Jonathan David’in ise öncelikli olarak Avrupa’nın 5 büyük liginden teklifler beklediği bilgisi var. Fenerbahçe yönetimi, Sörloth’un tecrübesi, Guessand’ın genç dinamizmi ve David’in golcü kimliği ile kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TARAFTARLAR BEKLENTİ İÇİNDE

Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör Jose Mourinho’nun ikinci sezonunda forvet hattını hangi isimlerle güçlendireceğini merakla bekliyor. Transfer sürecindeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.