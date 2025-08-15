Fenerbahçe Transfer Görüşmeleri Yapıyor

FENERBAHÇE TRANSFER GÜNCELLEMESİ

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, yapılacak transferler hakkında açıklama yaptı. Ali Koç, “İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız.” diyerek takımın yapacağı transferlere dair bilgi verdi.

SKRINIAR TRANSFERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Skriniar transferine yönelik olarak ise Ali Koç, “Milan Skriniar’ı, Haziran’da alsaydık 20 milyon euro’ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro’ya bitirdik.” sözleriyle transfer stratejileri hakkında ipuçları verdi.

TRANSFERCİ STRATEJİLERİ

Ali Koç, sözlerine devam ederek, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temeli üzerine yapılmaktadır.” diye belirtti. Bu yaklaşım, Fenerbahçe’nin oyuncu seçiminde önemli bir kriter olduğunu ortaya koyuyor.