Fenerbahçe, Transfer Hedeflerini Belirledi!

FENERBAHÇE TRANSFER PLANI

Fenerbahçe, sol bek ve ‘skorer 10 numara’ takviyesi gerçekleştirme kararı aldı. Yönetim, bu iki pozisyon için alternatifli bir liste oluşturdu ama 1 numaralı hedeflerini netleştirdi. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminden önce bu oyuncuları kadroya katmayı planlıyor. Ligin ilk devresinde minimum kayıpla ilerleyip ara transfer döneminde önemli transferler yapmayı hedefliyor. Kesin olarak takviye yapılacak bölgeler sol bek ve ‘skorer 10 numara’ olarak belirlenmiş durumda.

POZİSYONLAR İÇİN HEDEF İSİMLER

Sportif direktör Branco, belirlenen liste üzerindeki isimler için çalışmalara hız vermiş durumda. Yönetim, Jose Mourinho ile yapılan görüşmeler sonrası sol bek ve 10 numara pozisyonları için 1 numaralı hedeflerini belirlemiş. Sol bek için Gent takımında oynayan Archie Brown, listenin en üstünde yer alıyor. Uzun boylu bir bek tercih eden Mourinho, bu pozisyona 1.90 m’lik İngiliz futbolcuyu eklemek istiyor. Sezonu kapatan 1.89 m’lik Oosterwolde’nin yerini doldurmak için Gent, Brown için sezon başında 12 milyon Euro talep etmişti. Ocak ayındaki transfer süreçlerinde oyuncu maliyetleri genelde daha yüksek seyrediyor.

TAKIMDA REKABET VE YILDIZ TRANSFERİ

Gent’in dışında sol bekte Tiago Araujo ve Nurio Fortuna da yer alıyor. Yönetim, bu transfer için bütün imkanlarını seferber etmeye istekli. Ayrıca Anderson Talisca da gündemde. Brezilyalı yıldızın, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş’ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik bir performans sergilediği biliniyor. Türkiye’den ayrıldığından beri her transfer döneminde üç büyük takımın radarında olan Talisca için Fenerbahçe, Al-Nassr ile görüşerek 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş da Talisca’yı istiyor. İki büyük kulüp, bu transfer için yoğun bir rekabete girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Mourinho faktörünü öne çıkararak bu transferde avantaj elde etmeyi umuyor.