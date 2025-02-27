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Fenerbahçe Transferde Kovacic’i Hedefliyor

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Fenerbahçe Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, 3 kulvarda şampiyonluk iddiasını devam ettirirken gelecek sezon için transfer faaliyetlerine de hız veriyor. Son yayımlanan haberlere göre, Manchester City’den sezon sonunda ayrılması beklenen Mateo Kovacic ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği ortaya çıktı. Mourinho’nun Manchester United’ı çalıştırırken kadrosuna katmak istediği Kovacic’le, sarı-lacivertlilerin birlikte çalışma isteği olduğu belirtiliyor.

Kovacic’in Transferi İçin Mourinho Faktörü

Yayımlanan bilgilere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid’in de ilgi gösterdiği Kovacic’in transferini Jose Mourinho faktörüyle sonuçlandırmayı planlıyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen Kovacic, 30 yaşında ve bu süre zarfında 5 gol ile 1 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe’nin bu hamlesi, gelecek sezon için önemli bir adım olabilir.

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