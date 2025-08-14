Haberler

Fenerbahçe Transfere Ara Verdi

TRANSFER ÇALIŞMALARINDA FLAŞ GELİŞME

Transfer çalışmaları gerçekleştiren Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinin tamamlanması beklenirken, önemli bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22.5 milyon euro ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı fakat bugün sürpriz bir şekilde yaptığı teklifi geri çekti.

KEREM İÇİN UÇUŞ PLANI İPTAL OLDU

Bu gelişmenin ardından, Kerem için önceden planlanan uçuş programının da iptal edildiği belirtildi. Benfica’nın bu duruma sert bir tepki gösterdiği ve transfer görüşmelerine ara verdiği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, tüm kulvarlarda 53 maçta yer almış, 16 gol atıp 13 asist yaparak toplam 29 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

