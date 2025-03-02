Son Dakika Haberler

Fenerbahçe Tribünlerinden Mourinho’ya Büyük Destek

fenerbahce-tribunlerinden-mourinho-ya-buyuk-destek

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN MOURINHO’YA DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor maçı öncesinde cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Jose Mourinho’ya büyük bir destek gösterdi. Sarı-lacivertli fanatikler, maç başlamadan önce Portekizli teknik adam için “We stand with you (Yanındayız)” yazılı dev bir pankart açarak Mourinho’ya olan desteklerini ifade etti.

MOURINHO’NUN CEZASI VE SON DURUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almıştı. Ancak sonrasında Tahkim Kurulu, bu cezayı 2 maça düşürmüştü. Bu durum, taraftarların Mourinho’ya duyduğu desteği daha da artırmış durumda.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Youssef En-Nesyri’nin Gol Performansı Yükseliyor

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor'a attığı golle sezon toplamında 26 gole ulaştı ve ligde 16 golle dikkat çekiyor.
Son Dakika Haberler

Dusan Tadic’ten Fenerbahçe’ye 19 Gollük Katkı

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Dusan Tadic, bu maçta 9. golünü atarak takıma 19 golle destek verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.