Fenerbahçe Tribünlerinden Mourinho’ya Büyük Destek

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN MOURINHO’YA DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor maçı öncesinde cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Jose Mourinho’ya büyük bir destek gösterdi. Sarı-lacivertli fanatikler, maç başlamadan önce Portekizli teknik adam için “We stand with you (Yanındayız)” yazılı dev bir pankart açarak Mourinho’ya olan desteklerini ifade etti.

MOURINHO’NUN CEZASI VE SON DURUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almıştı. Ancak sonrasında Tahkim Kurulu, bu cezayı 2 maça düşürmüştü. Bu durum, taraftarların Mourinho’ya duyduğu desteği daha da artırmış durumda.