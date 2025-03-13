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Fenerbahçe Tur İçin İskoçya’da Zorlu Sınavda

MAÇIN KONTEXTİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı bugün meydana geliyor. Fenerbahçe, İskoçya’da Rangers ile mücadele edecek. İlk karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe’nin, turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Özellikle futbolseverler, bu zorlu yarışta iki takımın muhtemel 11’lerini merak ediyor.

MAÇIN KANAL VE SAATİ

Mücadele, saat 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Nefesleri kesecek maçta beklenen formasyonlar ise şöyle:

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko

İLERLEME ŞARTLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline ulaşmak için bu kritik karşılaşmadan 3 veya daha fazla farkla galip ayrılmak zorunda. Eğer Fenerbahçe, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda 15’er dakikalık iki bölümü oynandıktan sonra eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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