Fenerbahçe, Türk Telekom’u 89-68 yendi

Fenerbahçe, Euroleague’de kazandığı şampiyonluğun ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u 89-68 mağlup ederek serinin ilk karşılaşmasında 1-0 öne geçti.

MAÇIN DETAYLARI

Play-off çeyrek final serisinin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı. Hakemler ise Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Kaan Büyükçil olarak belirlendi.

Fenerbahçe’nin oyuncu istatistikleri şöyle: Guduric 8, Nigel Hayes 7, McCollum 11, Birch 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 11, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu 2. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius’tur.

Türk Telekom’un oyuncuları ise şu şekilde: Alexander 11, Brown 7, Smith, Bess, Melih Tunca, Rodas 20, Hanlan 2, İsmet Akpınar 2, Makoundou 12, Berkan Durmaz 14. Onların başantrenörü Erdem Can’dır.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın periyot sonuçları ise şöyle sıralandı: 1. Periyot: 19-13 (Fenerbahçe lehine), Devre: 50-38 (Fenerbahçe lehine), 3. Periyot: 73-47 (Fenerbahçe lehine).

İstanbul’da gerçekleştirilen bu karşılaşma, şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için önemli bir adım oldu.