Fenerbahçe, Türk Telekom’u Yendi

FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin 3. maçında Fenerbahçe, Türk Telekom’u evinde 101-94 yenerek seride durumu 2-1 yapıyor ve yarı finale yükseliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı. Maçın hakemleri Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Uğur Akyıldız’dı. Fenerbahçe Beko’da öne çıkan performans sergileyen oyuncular arasında Marko Guduric ve Errick McCollum, 26’şar sayıyla katkı sağladı. Takımın diğer önemli isimleri ise Nigel Hayes-Davis 18, Wade Baldwin 19, ve Sertaç Şanlı 4 sayıyla mücadele etti. Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius’tu.

Türk Telekom tarafında ise Anthony Brown, 24 sayıyla takımına öne çıkan katkıyı sağladı. İkinci yarıda Kyle Alexander 14, Braian Angola 18 ve Olivier Hanlan 14 sayı ile mücadele etti. Türk Telekom’un başantrenörü ise Erdem Can’dı.

PERYOTLARIN SONUÇLARI

Maçın ilk periyotu 23-20 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta takımlar 51-51 eşitlikle devreye girdi. Üçüncü periyotta ise durum yine 72-72 olarak tamamlandı. Fenerbahçe’den Nicolo Melli ve Türk Telekom’dan Olivier Hanlan, 5 faul ile oyun dışı kaldı.