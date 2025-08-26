Fenerbahçe, Turu Geçerse UEFA’da

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı karşılaşmada turu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Bu başarı sadece Devler Ligi’nde yer almakla kalmayacak, aynı zamanda kulübe hem sportif hem de finansal açıdan önemli katkılar sağlayacak. Ancak, Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi durumu da merak ediliyor.

EUROPA LİGİ’NE GEÇİŞ İHTİMALİ

Eğer Fenerbahçe, play-off turunda Benfica’ya elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde edecek. Böylece Avrupa sahnesinde kalmaya devam edecek. Fenerbahçe’nin bu aşamayı geçebilmesi için Benfica ile oynayacağı rövanş maçında kazanmaları gerekiyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜNUN KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA listesine dahil ettiği 24 isim ile takımının gücünü göstermeyi amaçlıyor. Bu listedeki oyuncular arasında İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder yer alıyor.