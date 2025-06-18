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Fenerbahçe, Uefa 3. Ön Eleme Turu

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele etme hakkı elde ediyor. Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki olası rakipleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 Turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve sonrasındaki turların kura çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026

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