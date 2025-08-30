Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Mücadele Edecek

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecekleri sezonun lig aşaması fikstürünü duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasının sonunda ise 29 Ocak 2026 tarihinde Romanya Ligi takımı FCSB’yi konuk edecek.

Maç Takvimi

Fenerbahçe’nin lig aşaması için belirlenen maç programı şu şekilde gerçekleşiyor:

– 24 Eylül Çarşamba, TSİ 21.00: Dinamo Zagreb – Fenerbahçe

– 2 Ekim Perşembe, TSİ 18.45: Fenerbahçe – Nice

– 23 Ekim Perşembe, TSİ 18.45: Fenerbahçe – Stuttgart

– 6 Kasım Perşembe, TSİ 21.00: Viktoria Plzen – Fenerbahçe

– 27 Kasım Perşembe, TSİ 18.45: Fenerbahçe – Ferencvaros

– 11 Aralık Perşembe, TSİ 21.00: Brann – Fenerbahçe

– 22 Ocak 2026, TSİ 18.45: Fenerbahçe – Aston Villa

– 29 Ocak 2026, TSİ 21.00: Fenerbahçe – FCSB