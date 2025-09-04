Haberler

Fenerbahçe, UEFA İçin Yeni Oyuncular Ekledi

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ KADRODA

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Takımın kadrosunda Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene gibi isimler yer alırken, bazı oyuncular liste dışında kaldı. Dikkat çeken durumlardan biri de Mert Hakan Yandaş’ın kadroya girememesi oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ VE DİĞER İSİMLER KADRODIŞI

Bu sezon 1. kaptanlık görevini üstlenen Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi listesine giremedi ve bu durum ona büyük bir şok yaşattı. Dışarıda kalan diğer isimler arasında Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi için belirlediği kadroda şu oyuncular yer alıyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun ve Dorgeles Nene.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

