Fenerbahçe, UEFA Rövanş Maçında Hatalı Gol Yedi

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇINDA KAYBETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, taraftarının desteği ile baskılı bir oyun sergilediği karşılaşmanın 41. dakikasında beklenmedik bir hata sonucunda kalesinde golü gördü. İlk maçta gösterdiği performans ile eleştirilen İrfan Can Eğribayat, bu seferki hatasıyla yine tepki çekti.

İRFAN CAN’IN HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçeli oyuncular, rakip yarı alanda gerçekleşen elle temasa itiraz ettiği anlarda oyunun durduğunu düşünen tecrübeli kaleci, kalesinden çıkarak topu eline aldı. Feyenoord oyuncuları kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi serbest vuruş verdi. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortanın ardından top ağlarla buluştu. Bu durum, taraftarların İrfan Can’a yönelttiği tepkilerin artmasına neden oldu.