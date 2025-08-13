Haberler

Fenerbahçe, UEFA Rövanş Maçında Hatalı Gol Yedi

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇINDA KAYBETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, taraftarının desteği ile baskılı bir oyun sergilediği karşılaşmanın 41. dakikasında beklenmedik bir hata sonucunda kalesinde golü gördü. İlk maçta gösterdiği performans ile eleştirilen İrfan Can Eğribayat, bu seferki hatasıyla yine tepki çekti.

İRFAN CAN’IN HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçeli oyuncular, rakip yarı alanda gerçekleşen elle temasa itiraz ettiği anlarda oyunun durduğunu düşünen tecrübeli kaleci, kalesinden çıkarak topu eline aldı. Feyenoord oyuncuları kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi serbest vuruş verdi. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortanın ardından top ağlarla buluştu. Bu durum, taraftarların İrfan Can’a yönelttiği tepkilerin artmasına neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.