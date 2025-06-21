Fenerbahçe, Uğurcan’ı Transfer İçin Görüşüyor

FENERBAHÇE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmi transfer görüşmeleri yapmaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin kaleci Livakovic ile yollarını ayırmayı düşündüğü biliniyor. Fenerbahçe’nin yeni kaleci arayışındaki öncelik ise Trabzonspor’un yıldız isimlerinden Uğurcan Çakır.

UGURCAN ÇAKIR İÇİN PLANA GİRDİLER

Fenerbahçe yönetimi, Hırvat kaleci Livakovic’ten 8-10 milyon euro arasında bir bonservis elde etmeyi hedefliyor. Elde edilecek bu gelirle birlikte, Uğurcan Çakır’ı kadroya katmayı planlıyor. Trabzonspor cephesi ise Fenerbahçe’den bonservis talep ederken, Fatih Tekke’nin ek olarak bazı oyuncuları da istemesi dikkat çekiyor.

TRANSFERDE TAKAS TEKLİFİ OLASI

Fenerbahçe’nin, söz konusu bonservisle birlikte Trabzonspor’a Lincoln ve Zajc gibi oyuncuları da takasta değerlendirmeyi gündeme alabileceği öğrenildi. Bu kapsamda, Ali Koç’un Uğurcan Çakır’ın transferi konusunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile daha kapsamlı görüşmeler yapması bekleniyor.