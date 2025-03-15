Fenerbahçe, Ülke Puanına En Büyük Katkı Sağladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş müsabakasında dış sahada karşılaştığı Rangers’a normal süresi 2-0 sona eren maçta penaltılarla kaybetti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, bu yenilginin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Avrupa Ligi’ne veda eden bu ekip, topladığı puanlarla birçok kişiyi de gururlandırmayı başardı.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolu için bir Avrupa macerası daha son buldu. 5 kulüple başlayan sezonda Trabzonspor, ön elemede veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarını geçemedi ve Beşiktaş’ın da yer aldığı Avrupa Ligi gruplarına geçiş yaptı. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti. Grup aşamaları sona erdiğinde yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura geçmeyi başardı. Cim Bom, Play-Off aşamasında Alkmaar’a elendi. Fenerbahçe’nin son 16 turunda Rangers’a kaybetmesiyle Avrupa’da temsilcimiz kalmadı.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho liderliğindeki takım çeyrek finale ulaşamadı ancak hem bu sezon hem de son 5 sezon boyunca 3.350 puanla ülke puanına en fazla katkı yapan takım konumunda oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor ise 600 puan alabildi. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950 puanla zirvede yer alıyor. Türkiye olarak, 9. sıra için çekiştiğimiz Çekya’ya yalnızca 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonunda 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu sene elde edilen puanlar neticesinde; Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Ligi 2. sırada bitiren takım, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynamak durumunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım katılacak ve Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak. UEFA ülke puanı sıralamasının son durumu şöyle: 8 – 56.850 puan | Belçika, 9 – 44.100 puan | Çekya, 10 – 43.900 puan | Türkiye.