Fenerbahçe, Ülker’de Koltuk Yeniliyor

FENERBAHÇE ÜLKER STADI’NDA YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı’nda yenileme ve tadilat işlemlerine girişti. Sarı-lacivertli kulüp, yapılan duyuruya göre 2024-2025 sezonu çerçevesinde Kadıköy’de gerçekleşecek TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından tadilat süreci başlayacak.

ÇALIŞMA KAPSAMINDA 9 BİN KOLTUK YENİLENİYOR

Yenileme çalışmaları çerçevesinde Maraton ve Fenerium tribünlerinde toplamda 9 bin koltuk yenilenecek. Koltuklardaki söküm işlemleri tamamlandıktan sonra tribün zeminleri düzeltilecek ve gerekli alanlarda tadilat işlemleri yapılacak. Tüm bu sürecin ardından yeni 9 bin koltuğun montajı gerçekleştirilecek. Koltuk yenileme işlemlerinin 15 Temmuz’da sona ermesi hedefleniyor.