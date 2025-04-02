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Fenerbahçe Ülker Stadyumu’na Geldi

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile zorlu bir mücadele için Ülker Stadyumu’na geldi. Bu heyecan dolu maç, saat 20.45’te başlayacak. Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını tamamladıktan sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden hareket etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Fenerbahçe takım otobüsü, maç öncesinde yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu derbi karşılaşması, İstanbul’da futbol tutkunlarını bir araya getiriyor.

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