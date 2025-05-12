Fenerbahçe Üniversitesi Nasıldır?

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUMU

Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilgili vakfınca kurulan ve İstanbul’da yer alan bir vakıf üniversitesi. Nisan 2016’da, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kuruluş, yönetim ve işleyiş ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Üniversite, öğrenci kabul etmeye başladığı ilk yıl Medicana Grubu’yla birlikte ₺100M değerinde bir yatırım aldı.

KAMPÜS GÜVENLİĞİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Kampüsün güvenliğini sağlamak ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerini uygulamak amacıyla Aruba, Hewlett Packard Enterprise şirketi ile iş birliği yapıldı. 2020 yılında, TÜBİTAK ve TUSAŞ’ın iş birliğiyle yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi’ne katkıda bulunmaya başladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

İletişim Fakültesi öğrencileri, Aralık 2019’da “Ne Çocuk Ne Ergen” isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı ve bu proje kapsamında Şubat 2020’de Uluslararası Çevre Vakfı’nın düzenlediği Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması’nda birinci oldu.

2024 yılının başında, Ataşehir’deki Novada AVM’nin en az 60,000,000 $ bir ücretle satın alınarak ikinci yerleşke olarak kullanılacağı bilgisi mevcut. Fenerbahçe Üniversitesi, bu yatırımların yanı sıra lisans ve ön lisans programları ile eğitim vermeye devam ediyor.