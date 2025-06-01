Spor

Fenerbahçe, Uzatmada Türk Telekom’a Yenildi

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Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ikinci maçında, daha önce 89-68 yendiği Türk Telekom’a uzatmalarda 85-77 mağlup oldu. Bu sonuçla seride denge sağlandı ve durum 1-1 oldu. Yarı finale yükselebilmek için takımların 3’üncü ve son maçı oynaması gerekecek.

Fenerbahçe, Soyunma Odasına Üstün Gitti

Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-12 gibi net bir skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte ise Türk Telekom, toparlanarak hücumda daha fazla sayı buldu ve bu bölümün sonunda farkı 5 sayıya indirdi. Soyunma odasına takımlar 34-39’luk skorla Fenerbahçe önde girdi.

Maç Uzatmalara Gitti

İkinci çeyrekte savunma direncini artıran Ankara temsilcisi, maçı dengeledi ve üçüncü periyot 56-56 eşitlik ile sona erdi. Dördüncü çeyrekteki çekişmeli mücadele sonunda normal süre 72-72’lik skorla tamamlandı.

Seri Son Maça Taşındı

Uzatma dakikalarında hata sayısını minimize eden Fenerbahçe, 85-77’lik galibiyetle yarı final yolunda son maça gitmeyi garantiledi. Maçın en fazla sayı atan oyuncusu Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas, 26 sayıyla dikkat çekti.

Skor Dağılımı

Türk Telekom: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

Fenerbahçe: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

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