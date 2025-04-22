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Fenerbahçe, VakıfBank’ı 3-1 Yendi

VAKIFBANK’IN ŞAMPİYONLUĞU

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmayı 3-1 kazanarak seride durumu 3-0’a getiren VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

MÜCADELEDEKİ SETLER

İlk seti 25-16 ile elde eden VakıfBank, ikinci seti de 25-15’lik skorla kazandı. Üçüncü sette öne geçen Fenerbahçe, bu seti 25-19 ile kazanarak maçı 2-1’e taşıdı. Ancak son sette hata yapmayan VakıfBank, 25-19’luk skorla maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

VakifBank bu galibiyetle toplamda 14. lig şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, önceki son şampiyonluğunu 2021-22 sezonunda kazanmıştı ve iki yıl sonra yeniden zafer yaşadı. Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, play-off 1-4 aşamasında Eczacıbaşı Dynavit’i eleyerek finale yükselmişti.

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