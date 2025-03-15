Fenerbahçe ve A. Efes Euroleague’de Galip

THY EUROLEAGUE’DE 29. HAFTA SONUÇLARI

THY Euroleague’in 29. haftasında Türk takımları önemli başarılara imza attı. Fenerbahçe, kendi sahasında ASVEL’i 92-82’lik skorla yenerek 20. galibiyetini aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin moralleri yükseltmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda Anadolu Efes, Almanya’da Bayern Münih’i 97-92’lik bir sonuçla geçerek galip geldi.

PANATHİNAİKOS’UN KAYBI

Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan derbisinde Olympiakos’a 76-74 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu mağlubiyet, Panathinaikos’un 11. yenilgisini getirirken, Olympiakos liderliğini korudu.

LİGDEKİ DURUM

THY Euroleague’de görünümde Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Panathinaikos, 18 galibiyetle 3. sıradadır. Anadolu Efes, haftayı 11. sırada tamamlarken, ligin son sırasında 5 galibiyeti bulunan ALBA Berlin bulunuyor.

ALINAN SONUÇLAR

Euroleague’in 29. haftasında oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Fenerbahçe Beko: 92 – ASVEL: 82

Kızılyıldız: 80 – Olimpia Milano: 82

Zalgiris Kaunas: 83 – Paris Basketball: 81

ALBA Berlin: 97 – Baskonia: 90

Maccabi Tel Aviv: 91 – Monaco: 88

Virtus Bologna: 67 – Real Madrid: 80

Olympiakos: 76 – Panathinaikos: 74

Bayern Münih: 92 – Anadolu Efes: 97

Barcelona: 87 – Partizan: 80