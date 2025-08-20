Fenerbahçe Ve Benfica 0-0 Berabere Kaldı

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI DEĞERLENDİRİLİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşarak, Chobani Stadyumu’nda 0-0 eşitlikle mücadeleyi tamamladı. İlk yarıda oyunun başından itibaren iki takım da etkili pozisyonlar yakaladı. 2. dakikada Benfica, Aursnes’in attığı pasla hızlı bir atak geliştirdi. Rios’un ceza dışından sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat son anda çıkardı ve savunma topu uzaklaştırdı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

29. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Eğribayat’ın son anda kornere gönderdiği bir şut attı. Fenerbahçe ise 34. dakikada Amrabat’ın başarılı pasıyla Szymanski ile tehlikeli bir pozisyon geliştirdi ancak Trubin topu kontrol etti. İlk yarının son anlarında 42. dakikada Oosterwolde, ceza sahası dışından sert bir şut çekti fakat kaleci Trubin bu şutu da engelleyerek takımını kurtardı.

KIRMIZI KART GELİYOR

Benfica’da Florentino Luis, Talisca’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla 71. dakikada oyun dışında kaldı. Takım 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe 81. dakikada Talisca’nın direkt şutunun ardından kazanmayı umdu, ancak Youssef En Nesyri’nin attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Mücadelenin geri kalan bölümünde Fenerbahçe, ataklarını artırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma yine 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

RÖVANŞ MAÇI BELİRLENİYOR

Bu önemli karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos’ta Benfica’nın ev sahipliğindeki Da Luz Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati ise TSİ 22:00 olarak belirlendi.