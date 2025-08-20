Fenerbahçe Ve Benfica Beraber Kaldı

MAÇTAN SONRA GÜNDEM OLDU

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında Fenerbahçe, Benfica ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Maçta öne çıkan isimlerden biri, Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve şu an Premier Lig takımı Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır’dı. Altay, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe’nin Benfica maçını izlerken çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

TARAFTARDAN TRANSFER İDDİALARI

Bu paylaşıma yanıt olarak Fenerbahçe taraftarları, Altay Bayındır’ın tekrar Fenerbahçe’ye transfer olabileceği yönündeki iddialarını gündeme taşıdı. Aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçı öncesi taraftarlarla buluşarak yerli bir kaleci alacaklarını duyurdu. Koç, “Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem’de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız,” ifadelerini kullandı.