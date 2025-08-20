Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

MAÇTAN ÖNCE GÖSTERİLEN PERFORMANS

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Benfica, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Benfica’nın 26 yaşındaki milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörünün tercihine bağlı olarak maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyen Kerem, 77. dakikada oyundan alındı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Kerem’e destek verdi. Oyundan çıktığında, yedek kulübesine giderken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı. Bu anlar dikkat çekti.

İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarına başladı. Bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi planlanırken, sivil kayıpların artabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir bodrum atölyesinde tüp patlaması yaşandı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

