Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

MAÇTAN ÖNCE GÖSTERİLEN PERFORMANS

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Benfica, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Benfica’nın 26 yaşındaki milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörünün tercihine bağlı olarak maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyen Kerem, 77. dakikada oyundan alındı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Kerem’e destek verdi. Oyundan çıktığında, yedek kulübesine giderken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı. Bu anlar dikkat çekti.