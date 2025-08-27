Fenerbahçe Ve Benfica Maçı 27 Ağustos

Haberler

FENERBAHÇE-BENFİCA RÖVANŞI İÇİN HAZIRLIK

Fenerbahçe ile Benfica arasında yapılacak rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de gerçekleşecek. Fenerbahçe’nin tur atma ihtimali oldukça ilgi çekici bir konu. İşte karşılaşmanın olası senaryoları! Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyirciyle buluşacak. İlk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Eğer maçın 90 dakikası berabere biterse uzatmalara gidilecek. Fenerbahçe, mağlubiyet alması hâlinde UEFA Avrupa Ligi’ndeki yolculuğuna devam edecek.

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi karşılaşmasına çıkacak. Daha önceki 7 maçta, Benfica 3 kez galip gelirken, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki mücadele ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, Portekiz’deki mücadelede zaferle dönerse, 16 sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma şansını yakalayacak. Sarı-lacivertli takım, son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda yer almıştı.

