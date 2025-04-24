Fenerbahçe Ve Beşiktaş Sınırda Kartlar

FENERBAHÇE’DE SARI KART SINIRINDA 7 İSİM VAR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu dev derbi öncesi her iki takımda da dikkat edilmesi gereken durumlar oluştu. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesinde, 7 oyuncusuyla sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred ve Allan Saint-Maximin’in, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği bildiriliyor.

BEŞİKTAŞ’TA DA CİDDİ RİSKLER VAR

Diğer yandan Beşiktaş ise, Cuma günü Hatayspor ile karşılaşacak ve bu maç öncesinde 5 futbolcusunun sarı kart ceza sınırında olduğu kaydediliyor. Beşiktaş’ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyememe riski yaşıyor. Her iki takımda da bu durum, derbinin gidişatını etkileyebilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.