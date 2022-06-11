Ünlü oyuncudan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın listeye aldığı başarılı oyuncu Wout Weghorst forma giydiği takımda kalma kararı verdi.

Burnley, gelecek sezon takımda kalması için anlaşma sağlanan isimleri açıkladı. F.Bahçe ve Beşiktaş’ın listesindeki Weghorst da listede yer aldı.

ingiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, gelecek sezon takımda kalacak oyuncuları açıkladı. Beşiktaş’ın gündeminde olan Hollandalı forvet Wout Weghorst da, gelecek sezon takımda kalacak isimler arasında yer aldı.

29 yaşındaki Hollandalı golcü futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyordu.

Burnley’in listesinde şu isimler yer aldı:

Nick Pope, Wayne Hennessey, Bailey Peacock-Farrell, Will Norris, Sam Waller, Matt Lowton, Connor Roberts, Nathan Collins, Kevin Long, Bobby Thomas, Jacob Bedeau, Charlie Taylor, Owen Dodgson, Mark Helm, Adam Phillips, Josh Brownhill, Ashley Westwood, Johann Berg Gudmundsson, Dwight McNeil, Maxwel Cornet, Lewis Richardson, Michael Mellon, Jay Rodriguez and Wout Weghorst.