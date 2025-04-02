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Fenerbahçe ve Galatasaray 403. Kez Karşılaşacak

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TARİHİ DERBİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 403. kez karşılaşacak. Bu önemli derbiyle ilgili merak edilen konulardan biri de, maçı tek maç mı yoksa rövanşlı mı oynayacakları. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlıkları atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos’un takıma dönmesiyle daha güçlü bir kadroya sahip durumda. Sezon boyunca sakatlıkların etkisiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho’nun ekibi, bu derbi öncesi tüm oyuncularından faydalanmayı hedefliyor.

Galatasaray ise Fenerbahçe derbisine tam kadro olarak çıkmayı planlıyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs’un yanı sıra, Macaristan Milli Takımı’ndan dönüşünde hafif ağrılar yaşayan Roland Sallai’nin de kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca, Beşiktaş derbisinde yer alamayan Elias Jelert’in durumu ise bugünkü antrenman sonucunda netlik kazanacak. Her iki takımda da güçlü bir kadro mevcutken, Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirilecek.

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