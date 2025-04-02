Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisi Öncesi Gerginlik

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Kazanan takımın yarı finaldeki rakibi, İskenderun spor’u eleyen Konya spor olacak. İki ezeli rakip, bu sezon üçüncü kez sahada yer alıyor. Süper Lig’in ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Seyrantepe’deki maç ise 0-0 sonuçlanmıştı. İki takım Türkiye Kupası’nda son olarak 2015-2016 sezonunun finalinde birbirleriyle karşılaştı. Antalya’daki finali Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanarak kupaya sahip oldu. UEFA Avrupa Ligi’ndeki serüvenleri sona eren iki takımın, artık hedefleri Süper Lig ve Türkiye Kupası oldu.

MAÇÖNCESİ DURUMLAR

Süper Lig’de zirve yarışı giderek kızışıyor. Pazar günü, deplasmanda Beşiktaş’a karşı kaybeden Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı, maç fazlasıyla 6’ya düştü. Galatasaray, 19 takımın yer aldığı ligde gelecek hafta sonu maç yapmayacak. Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü İstanbul’da konuk edeceği Trabzon spor’u yenerse, puan farkını 3’e düşürecek. Sarı-lacivertli takım, iddiasını artırarak şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için Galatasaray’ın yeniden puan kaybetmesini bekliyor.

HAKEM TARTIŞMALARI

Kupa maçı öncesinde ise Jose Mourinho’nun takımı, Galatasaray’ı turnuva dışına itmek için mücadele edecek ve rakiplerine üst üste ikinci mağlubiyetlerini yaşatmayı hedefliyor. Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluk için avantaj elde eden Galatasaray, Fenerbahçe’nin sezonu kupasız tamamlamasını istiyor. Türk futbolunun uzun süre tartışılan hakem konusu, maç öncesinde gündeme geldi. Ligin ikinci yarısında Sloven hakemin yönettiği maçı hatırlatan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, “RAMS Park’taki derbide yabancı hakem isteyenler adalet değil ayrıcalık istedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hatipoğlu, “Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrıları yapmayanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler” dedi. Hatipoğlu, maçın hakemi Cihan Aydın’ın “herkesi mahcup edecek iyi bir hakem performansı sergilemesini umduğunu” da belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatipoğlu’nun açıklamalarına karşı, “Biz, iç sahamızda da yabancı hakem istiyoruz” diyerek karşılık verdi. Hatipoğlu’nun sözlerini “skandal” olarak nitelendiren Ilıcalı, “Siz, ‘İç sahada yerli hakem avantajımız var’ dediğiniz anda hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz” dedi. Hatipoğlu ise Ilıcalı’nın açıklamalarına yazılı yanıt vererek, “Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

SON DURUMLAR

Fenerbahçe, uzun bir süredir tam kadro olarak maça hazırlık yapıyor. Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos’un sakatlıkları tamamen geçti. Bu üç oyuncunun da Galatasaray karşısında Mourinho’dan görev alması bekleniyor. Kadıköy’e tam kadro gitmeye hazırlanan Galatasaray’da, sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, Okan Buruk’un maç kadrosunda yer alabilecek. Ağrıları nedeniyle Beşiktaş derbisinde görev alamayan Roland Sallai’nin de kadroda olabileceği belirtiliyor. Süper Lig’in ikinci yarısında Galatasaray’ın stadında oynanan maç sonrası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-kırmızılıların bulunduğu yedek kulübesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekizli teknik direktör, “Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” ifadelerini kullanmıştı. Bu durum, Galatasaray’ın büyük tepkisiyle karşılaştı ve kulüp, Mourinho’yu ırkçılıkla suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Olay, dünya spor medyasında önemli bir gündem yarattı.