Fenerbahçe Ve Galatasaray’ın Rakipleri Açıklandı

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Bugün, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Kura çekimi öncesinde Türkiye’nin temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olası rakipleri de netleşti. Bu sezon yer alan 36 takımlı lig formatı çerçevesinde düzenlenen Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında kura çekimi TSİ 15.00’ten itibaren başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELİRLENDİ

Türkiye’den katılan üç takım arasında bulunan Beşiktaş, son hafta maçları öncesinde 24. sırada yer aldı ve Twente’ye mağlup olarak organizasyona veda etti. Galatasaray ise Ajax karşısında 2-0’lık mağlubiyetle 14. sırada kalarak lig aşamasını 13 puanla tamamladı. Fenerbahçe ise Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak puanını 10’a yükseltti. Her iki takım da play-off aşamasında mücadele verecek.

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ

Galatasaray, play-off döneminde Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşma ihtimali taşıyor. Sarı-kırmızılılar, bu aşamada başarılı olması durumunda Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, play-off sürecinde Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers’ın rakibi olacak.

PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi’nde play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ

Son 16 turu için kura çekimi 21 Şubat 2025’te yapılacak. Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart 2025’te, rövanşlar ise 13 Mart 2025’te gerçekleştirilecek.