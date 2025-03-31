Fenerbahçe Ve Galatasaray Kupa Derbisinde Buluşuyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesi çerçevesinde, ezeli rakibi Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip, bu derbinin akabinde hafta sonu ligde Trabzonspor ile mücadeleye çıkacak. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe’nin Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etmesi ve Galatasaray’ın Beşiktaş’a kaybetmesi sonucunda puan farkı 6’ya düşmüş durumda. Ligde bir maçı eksik olan Jose Mourinho’nun takımının, şampiyonluk şansını korumakla birlikte, Galatasaray ile Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaşması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sarı-kırmızılılar ile oynadıkları iki maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

KUPADA GALİBİYET HEDEFİ

2 Nisan Salı günü Kadıköy’de yapılan eleme usulü maçında Fenerbahçe, hem Türkiye Kupası’ndaki yolculuğuna devam etmek hem de ezeli rakibine karşı bu sezon ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu derbinin sonucu, psikolojik anlamda da etkili olacaktır. Kanarya, mağlubiyetle ayrılması durumunda bu sezon oynanan üç maçta da Galatasaray’a üstünlük sağlayamadığı bir sezon geçirmiş olacak. Fenerbahçe’nin rakibini elemesi halinde ise Galatasaray, 5 gün içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet almış olacak.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNEMLİ

Jose Mourinho’nun ekibi, derbinin ardından 6 Nisan Pazar günü kendi sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu kritik mücadelenin ayrı bir önemi ise Galatasaray’ın o hafta BAY geçecek olması. Sarı-lacivertlilerin bu zorlu karşılaşmadan 3 puan alması halinde ligde son 8 haftaya 3 puan farkla girmesi mümkün gözüküyor.