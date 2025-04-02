Fenerbahçe ve Galatasaray Kupa Rakipleri Olacak

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA MOTİVASYON ARTIRILIYOR

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, Ziraat Türkiye Kupası’nda da hissediliyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadelede, yönetimler oyuncularını ekstra motivasyon ile desteklemek amacıyla finansal adımlar attı.

FENERBAHÇE’DEN MAAŞ YATIRIMI VE PRİM TEKLİFİ

Sözcü’nün bildirdiğine göre, Fenerbahçe’nin başkanlığını üstlenen Ali Koç’un yönetimi, futbolcuların maaşlarını hesaplarına yatırdı. Toplamda 10 milyon euro tutarında bir ödeme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, geçmiş alacakları sıfırlarken, oyunculara ek olarak 2 milyon euro prim vermeyi de taahhüt etti.

GALATASARAY’DAN YÜKSEK MAAŞ VE EKSTRA PRİM KARARI

Galatasaray ise önemli derbi öncesinde 16 milyon euro tutarında maaş ödemesi yaptı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, derbinin galibiyeti halinde oyunculara ekstra prim vereceğini açıkladı. Kadıköy’de kazanılması hedeflenen maç sonrası bu prim miktarının soyunma odasında açıklanması planlanıyor. Özbek, hem kupayı hem de ligin geleceğini şekillendirecek bir galibiyet için belirledikleri astronomik rakam ile dikkat çekiyor.