Fenerbahçe ve Galatasaray Kupada Karşılaşıyor

MAÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadele saat 20.45’te başladı. Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev alıyor. Bu önemli mücadele ATV’den şifresiz bir şekilde yayınlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan galip ayrılarak B Grubu’nu lider tamamladı. Böylece çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde müsabakayı kendi evinde oynayacak.

GALATASARAY’IN PERFORMANSI

C Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, üç maçta yalnızca bir galibiyet, iki beraberlik alarak beş puan topladı. Aynı puana sahip olan RAMS Başakşehir’den daha az kart gördüğü için ikinci sırada yer almayı başardı ve çeyrek finalist oldu. Ancak grubunu ikinci sırada tamamladığı için ev sahibi avantajını kaybeden sarı-kırmızılı takım, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Daha önce iki kez Süper Lig’de mücadele eden ekiplerin ilk karşılaşmasını sarı-kırmızılılar, 3-1’lik skorla kazanmıştı. Kadıköy’deki maçta Galatasaray, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara’nın golleriyle galip gelmişti. RAMS Park’taki derbi ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

KIRMIZI KART UYGULAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesi 1. fıkrasına göre; bir oyuncunun cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi maçta oynaması mümkün olmuyor. Bu kural çerçevesinde görülen kırmızı kartların ligde geçerli olup olmadığı sorusu merak ediliyor.