Fenerbahçe ve Galatasaray Maçı Sonrası Olaylar

MAÇTAN SONRA YAŞANAN OLAYLARIN DAVASI

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda gerçekleştirdiği futbol karşılaşmasının ardından ortaya çıkan olaylarla ilgili, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yargılama süreci İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlatıldı. Duruşmada, futbolcular hakkında zorla getirtilme kararı çıkarıldı.

ŞİKAYETÇİ VE TANIK AÇIKLAMALARI

Duruşmada, sanıklar Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer aldı. Tanıklardan Ali Çelikkıran, mahkemede olayla ilgili olarak, “Ben şu an huzurda bulunan sanık Ertuğrul Karanlık’ı tanımıyorum. Kendisine küfür etmedim ve vurmadım. Kamera görüntülerinde de görüldüğü üzere kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Ayrıca arada saçımı çekmiştir” dedi. Tanık Cihan Keskin ise, “Mert Hakan Yandaş, katılan Ali Çelikkıran’a tekme atıyordu. Ben de müdahale etmeye çalıştım. Bu sırada tekme Ali Bey’e isabet etti” şeklinde ifade verdi.

SANIK DOKTORUN SAVUNMASI

Sanık doktor Ertuğrul Karanlık, savunmasında, “Maçta broklör olarak bulundum. Kutlama yapmak istediğimiz sırada kargaşa çıktı. O esnada takım elbiseli bir kişinin bana yumruk atması sonrası kendimi savundum. Daha sonra ağzım kanamıştı. Ben sadece kendimi korumaya çalıştım” açıklamasında bulundu. Duruşmanın sonunda, futbolcular hakkında zorla getirilme kararı alınarak duruşma tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

İddianamede, Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal’ın “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” suçlarından 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası alması talep ediliyor. Davanın sonuçlanması için henüz bir tarih verilmiş değil.