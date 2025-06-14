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Fenerbahçe Ve Galatasaray Skriniar İçin Yarışıyor

RENKTAŞ YARIŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar ile ilgili büyük bir rekabet yaşanan Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde de aynı oyuncu için karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile Skriniar’ın bonservisi için görüşmelere başladı. Ancak bu süreçte Galatasaray’ın da devreye girmesi, rekabetin yeniden alevlenmesine neden oluyor.

GALATASARAY RÖVANŞ ALMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında transferini gerçekleştiremeyen yıldız savunmacıyı bu sefer kadrosuna katmayı hedefliyor. Milan Skriniar’ın hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Böylece iki kulüp arasındaki mücadele yine kızışacak gibi görünüyor.

AVRUPA’DAN DA TALEPLER VAR

29 yaşındaki futbolcu için yalnızca Türk takımları değil, Avrupa’dan başka taliplerin de bulunduğu belirtiliyor. Özellikle Serie A temsilcisi Napoli’nin de Milan Skriniar’a olan ilgisi, transfer döneminde durumun daha da karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

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