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Fenerbahçe Ve Galatasaray, Wissa’ya İlgi Duyuyor

SÜPER LİG RAKİPLERİ WISSA İÇİN YARIŞIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brentford’da forma giyen Yoane Wissa ile ilgili haberler gündeme geldi. Kongolu oyuncu, Nottingham Forest, Tottenham ve Arsenal gibi diğer takımların da radarında bulunuyor. TeamTalk’ta yayınlanan bilgilere göre, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Wissa’nın transferinde istekli. Fenerbahçe, forvet transferinde Wissa’yı önemli adaylar arasında değerlendirirken, Galatasaray ise Osimhen’e alternatif olarak oyuncuyu transfer listesine ekliyor.

BRENTFORD’UN BELİRLEDİĞİ BEDELLER

Brentford, Yoane Wissa’ya olan ilginin farkında ve oyuncunun bonservis bedelini 50 milyon sterlin (58 milyon euro) olarak belirliyor. 28 yaşındaki futbolcunun Brentford ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Ayrıca, Wissa’nın sözleşmesinde uzatma seçeneği de mevcut.

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