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Fenerbahçe Ve Kayserispor 3-3 Beraberlikte

FENERBAHÇE’İN BELLONA KAYSERİSPOR İLE BERABERLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bellona Kayserispor’u ağırladı. Ülker Stadı’nda gerçekleşen mücadelede hiçbir takım galip gelemedi. Fenerbahçe, iki kez geri düştüğü karşılaşmada, 90+4. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve bu durum şampiyonluk yarışında ciddi bir zarar yaşadı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Kayserispor’un skoru eşitlemesinin ardından Fenerbahçe taraftarları, kulüp Başkanı Ali Koç’a yönelik tepkilerini dile getirdi. Sarı-lacivertli tribünlerden yankılanan “Ali Koç istifa” ve “Yönetim istifa” sloganları dikkat çekti. Kısa bir süre sonra ise, “Aziz Yıldırım” tezahüratları yükseldi. Ayrıca, maçın sona ermesinin ardından stadyumda yüksek sesle müzik yayınlanması Fenerbahçeli taraftarların tepkisini artırdı. Bazı taraftarların DJ kabinine saldırmaya çalışması üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı.

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