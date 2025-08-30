Fenerbahçe Ve Mourinho Ayrıldı. Tartışma Büyüdü

SÜPER LİG DEVİ FENERBAHÇE’DE ŞOK AYRILIK

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho, Benfica ile oynanan karşılaşmadan önce ve sonra yönetime yönelik suçlayıcı açıklamalar yaptı. Son zamanlarda yönetim ile Portekizli teknik adam arasında gergin bir atmosfer yaşanıyordu. Fenerbahçe, Benfica’ya kötü futbol oynaması sebebiyle elendi.

GERGİN GÖRÜŞME

Lizbon’da bulundukları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho arasında gergin bir konuşma yaşandı. Bu görüşmede Koç, “250 milyon euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz.” diyerek Mourinho’ya üstü kapalı bir rest çekti. Ardından Mourinho’nun görevden alındığı bilgisi geldi.