Fenerbahçe Ve Samsunspor 0-0 Beraberlikte Buluştu

Fenerbahçe ve Samsunspor’un Beraberliği

MAÇIN ANALİZİ

Süper Lig’in 8’inci haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi. Tedesco, “İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı sonrası takım dağıldı” dedi. Tedesco, “Defansif açıdan yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla bugünkü maçtan bir puandan mutlu olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

TEDESCO’NUN GOL ATMA HİSSİYATI

Tedesco, maçta gol atabileceklerini düşünmediğini belirterek, “Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz bir hissiyata sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor” dedi. Ayrıca, Samsunspor’un VAR ile iptal edilen golü ve penaltısına değinerek, “Eğer bugün kaybetmiş olsaydım, Samsun’u tebrik edecektim. Ama bugün bir puan aldık” ifadesini kullandı.

THOMAS REİS’İN GÖRÜŞLERİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, “Bugün çok iyi bir performans gösteren bir takım halindeydik” dedi. Reis, “Attığımız golde ofsayt olmadığı düşüncesindeyim” ifadelerini kullanarak, üçüncü bölgedeki tercihleri daha akıllı yapmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “İkinci pozisyonda penaltı bence değildi. Hakemin kararı doğru” şeklinde konuştu.

HAKEM KARARLARI VE GELECEK PERİYOT

Reis, hakem kararları üzerine düşüncelerini de ifade etti. “İlk pozisyona açıkçası şaşırdım. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı” derken, “Milli aradan sonra sakatlıktan dönecek arkadaşlarımız var” diyerek gelecek için umutlu olduğunu belirtti. Hem Tedesco hem de Reis, takım performanslarının geliştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.