Fenerbahçe ve Samsunspor Golsüz Berabere

MAÇIN GÖSTERİMLERİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.

İLK YARIDA DAKİKALAR

Maçın ilk yarısında 18. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye sert bir vuruş yaptı. Kaleci Okan Kocuk, bu topu çıkartmayı başardı. 36. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içindeki sağ çaprazdan uzak köşeye bir şut daha çekti ancak bu vuruş az farkla dışarı gitti.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Cihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Bola, Celil Yüksel, Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Dimata, Mumammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Mouandilmadji, Celil Yüksel (Samsunspor) – İSTANBUL