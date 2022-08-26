Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul’da yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Turnuvada geçen sezonun şampiyonu Eintracht Frankfurt’un eski Alman futbolcusu Karl-Heinz Körbel, kura öncesi kupayı sahneye getirdi.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti’nin hazır bulunduğu kura, eski Macar futbolcu Zoltan Gera ve Karl-Heinz Körbel tarafından gerçekleştirildi.

Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile yer aldı.

Dördüncü torbada bulunan Trabzonspor, H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal (İngiltere), PSV (Hollanda), Bodo/Glimt (Norveç), Zürih (İsviçre)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa), Fenerbahçe (Türkiye), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

C Grubu: Roma (İtalya), Ludogorets (Bulgaristan), Real Betis (İspanya), HJK Helsinki (Finlandiya)

D Grubu: Braga (Portekiz), Malmö (İsveç), Union Berlin (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika)

E Grubu: Manchester United (İngiltere), Real Sociedad (İspanya), Sheriff (Moldova), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Lazio (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Midtjylland (Danimarka), Sturm Graz (Avusturya)

G Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Karabağ (Azerbaycan), Freiburg (Almanya), Nantes (Fransa)

H Grubu: Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa), Ferencvaros (Macaristan), Trabzonspor (Türkiye)